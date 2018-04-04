Транспортная прокуратура потребовала заблокировать сайты за экстремизм

По мнению карельского ведомства, ресурсы предлагали посетителям скачать запрещенные в России книги.

Сотрудники карельской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга глобальной сети обнаружили три подозрительных сайта. В ведомстве рассказали, что на этих ресурсах посетителям предлагалось скачать или прочитать книги онлайн, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.

По мнению экспертов ведомства, информация способствовала распространению экстремистской деятельности, в том числе направленной на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Транспортная прокуратура обратилась с исками в Петрозаводский городской суд, который согласился с позицией ведомства о блокировке ресурсов.

— После вступления решения в законную силу сайты будет включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации,

— говорится в сообщении транспортной прокуратуры.