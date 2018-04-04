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Транспортная прокуратура потребовала заблокировать сайты за экстремизм
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Транспортная прокуратура потребовала заблокировать сайты за экстремизм 

Карельские вести 29 минут назад
Фото: Карельские вести
По мнению карельского ведомства, ресурсы предлагали посетителям скачать запрещенные в России книги.
Сотрудники карельской транспортной прокуратуры в ходе мониторинга глобальной сети обнаружили три подозрительных сайта. В ведомстве рассказали, что на этих ресурсах посетителям предлагалось скачать или прочитать книги онлайн, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.
По мнению экспертов ведомства, информация способствовала распространению экстремистской деятельности, в том числе направленной на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности России, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
Транспортная прокуратура обратилась с исками в Петрозаводский городской суд, который согласился с позицией ведомства о блокировке ресурсов.
— После вступления решения в законную силу сайты будет включены в Единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации,
— говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
По материалам: ptzgovorit.ru
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