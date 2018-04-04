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Apple расскажет о своих успехах 1 мая
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Apple расскажет о своих успехах 1 мая 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple расскажет о своих результатах за первый календарный квартал 2018 года во вторник, 1 мая. Соответствующую информацию компания разместила на странице своего сайта, посвященной информации для инвесторов.
Отчет компании позволит узнать много новой интересной информации об Apple. В частности, компания опубликует официальные данные по продажам iPhone, iPad и Mac, положив конец всем слухам и прогнозам аналитиков. Конечно, не стоит ожидать, что показатели будут такие же, как в новогодние праздники.
Во время прошлого квартального отчета Apple заявила, что намерена получить от 60 до 62 миллиардов долларов во втором финансовом квартале 2018 года (совпадает с первым календарным кварталом). Будет ли оно так на самом деле, сказать сложно, но за аналогичный период прошлого года Apple получила прибыль приблизительно в 44 миллиарда долларов.
По заявлениям аналитиков, надеяться на повторный успех и сверхприбыли инвесторам с Уолл-стрит определенно не стоит. Причина тому — ожидаемые потери Apple на рынке смартфонов, которые, несмотря на деланное спокойствие Тима Кука, могут оказаться гораздо серьезнее.
AppleInsider.ru опубликует итоги конференции, посвященной квартальному отчету, сразу после ее завершения.
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