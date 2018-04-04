Сооснователь Apple: Стив Джобс не был мозгом компании

Сооснователь Apple Стив Возняк в ходе своего выступления на «АМОКОНФ-2018» рассказал, почему он не в восторге от фильмов про Apple. По его словам, в голливудских кинокартинах о «яблоке» многое приукрашено, а фигура второго основателя Apple Стива Джобса явно идеализирована.

«После того, как Apple стала огромной суперуспешной компанией, конечно, в Голливуде решили сделать про это кино. Но их интересовало лишь начало этой компании. Они всегда, с самого первого дня, хотели, чтобы главным героем был Стив Джобс. Шла такая идеализация Стива Джобса — что он основал компанию, он был мозгом компании. Хотя на самом деле это было совсем не так, — заявил Возняк. — Стив, конечно, был лицом всего, что делала Apple, а я лишь хотел быть в лаборатории и изобретать новые компьютеры. Я так и сказал Стиву: «Я не хочу быть на публике, ты будь лицом компании». Стив был крутым маркетологом и у него были базовые понимания технологии, но он допустил очень много ошибок, когда пытался создавать свои компьютеры. При этом он был просто гениальным маркетологом плюс он знал, как продать компьютер. У него было видение того, куда будет развиваться мир. Но в качестве технаря он был никаким».

Возняк расстроен тем, что в кино все реальные события из истории Apple переворачиваются с ног на голову. «Не забывайте о том, что Apple 2 был единственным рентабельным компьютером. При этом этот компьютер был моим собственным перед тем, как мы эту компанию основали. Его создавал я», — указывает Возняк.

Он недоволен, что фильмы про Apple — это фильмы не про саму компанию, а про личность Стива Джобса. Также Возняк считает, что в таких кинокартинах никто не показывает, как развивалась Apple после выхода на рынок плеера iPod.

«Стив (Джобс) плохо понимал компьютеры, но он отлично понимал людей и потребительскую элетронику. iPod — его творение. Благодаря iPod капитализация нашей компании выросла как никогда. Продажи и котировки акций удвоились», — вспоминает Возняк.