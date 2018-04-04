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У Apple Music меньше подписчиков, но больше прослушиваний, чем в Spotify
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У Apple Music меньше подписчиков, но больше прослушиваний, чем в Spotify 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Несмотря на то, что аудитория Apple Music меньше таковой у Spotify, это не мешает стриминговому сервису Apple приносить исполнителям большее количество прослушиваний. Иногда Apple Music обходит конкурента сразу в два раза — как произошло с новым синглом канадского исполнителя The Weeknd.
Как пишет The Verge, его новый альбом My Dear Melancholy прослушали в Apple Music 26 миллионов раз в первый же день после появления в приложении. При этом 6 миллионов прослушиваний пришлось на сингл Call Out My Name: в Spotify за это же время его включили 3,5 миллиона раз.
Не помог даже тот факт, что сам исполнитель активно продвигал свой новый альбом именно в Spotify, хотя в конечном счете больше прибыли ему принесет Apple Music. Согласно открытой статистике, у Spotify сейчас около 157 миллионов пользователей в мире, из которых 71 миллион платят за сервис ежемесячно. По данным Apple, количество слушателей Apple Music составляет 38 миллионов человек, 8 миллионов пользуются бесплатным трехмесячным пробным периодом.
Если Apple Music продолжит привлекать по 5% платных пользователей ежемесячно, как сейчас, то в этом году его аудитория из Соединенных Штатов Америки будет больше, чем у основного конкурента — Spotify.
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