Spotify: «У нас больше прослушиваний, чем в Apple Music»

На днях стало известно, что новый альбом канадского исполнителя The Weeknd My Dear Melancholy прослушали в Apple Music 26 миллионов раз в первый же день после появления в приложении. При этом 6 миллионов прослушиваний пришлось на сингл Call Out My Name, а в Spotify за это же время его включили 3,5 миллиона раз. Представители Spotify поспешили выступить с опровержением.

Сервис передал изданию The Verge новые данные, которые свидетельствуют о том, что трек Call Out My Name звучал в Spotify 7,5 миллионов раз, в то время как совокупное количество прослушиваний составило 29 миллионов. Это больше, чем в Apple Music, и вроде в Spotify должны открывать шампанское, но не все так просто.

Журналисты связались с музыкальным лейблом The Weeknd — Republic Records, где им сообщили, что первоначальные данные оказались верными. Получается, Spotify предоставил разную информацию лейблу и журналистам.

AppleInsider.ru запросил комментарий у представителей Spotify, однако не получил оперативного ответа.