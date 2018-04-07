Facebook проверит самые популярные аккаунты

Личность пользователей, чьи страницы пользуются особой популярностью, будут проверять в социальной сети Facebook.

Так компания собирается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Если во время проверки к владельцам страницы возникнут претензии, то им запретят размещать сообщения, заявил Марк Цукерберг

Глава компании также поддержал предложение регулировать политическую рекламу. Если оно будет принято, то соцсети будут собирать подробные данные о том, кто именно создает объявления, отмечает BBC.

Facebook активно реформирует свои сервисы после того, как компания оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей. Информацию о 90 миллионах людей по ошибке передали сторонней компании, которая размещала политическую рекламу.