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Facebook проверит самые популярные аккаунты
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Facebook проверит самые популярные аккаунты 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Личность пользователей, чьи страницы пользуются особой популярностью, будут проверять в социальной сети Facebook.
Так компания собирается бороться с распространением фейковых новостей и пропаганды. Если во время проверки к владельцам страницы возникнут претензии, то им запретят размещать сообщения, заявил Марк Цукерберг.
Глава компании также поддержал предложение регулировать политическую рекламу. Если оно будет принято, то соцсети будут собирать подробные данные о том, кто именно создает объявления, отмечает BBC.
Facebook активно реформирует свои сервисы после того, как компания оказалась в центре скандала из-за утечки данных пользователей. Информацию о 90 миллионах людей по ошибке передали сторонней компании, которая размещала политическую рекламу.
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