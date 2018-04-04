В Сети высмеяли слова Киева о России

Заместитель министра Украины по вопросам оккупированных территорий украинского государства Юрий Грымчак заявил о продолжении трехсотлетней войны с Россией после того, как власти страны освободят территорию Донбасса, что не оставили без комментариев в Сети. Пользователи Twitter усомнились в уровне образования украинского политика, передало информационное агентство Nation News.
Провокационную фразу Грымчак озвучил в эфире телепередачи на канале «112. Украина».
Это противостояние не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно, война будет продолжаться. Она идет 300 лет
— Юрий Грымчак
Ранее сегодня представитель Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди высказалась по поводу задержания пограничниками русского рыболовецкого судна «Норд», назвав Украину
«государством-пиратом».