Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram

Судя по сообщению Перекопского , менеджер вступил в должность в конце декабря 2017 года.

Перед уходом в начале 2014 года Перекопский занимал должность заместителя генерального директора «ВКонтакте». Позже он занялся собственными проектами — основал финансовую компанию Blackmoon Financial Group, а также блокчейн-стартап Blackmoon Crypto, собравший в целом $30 млн на ICO.