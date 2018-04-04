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Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram
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Илья Перекопский стал вице-президентом Telegram 

RB.ru 48 минут назад
Фото: RB.ru
Судя по сообщению Перекопского, менеджер вступил в должность в конце декабря 2017 года.
Перед уходом в начале 2014 года Перекопский занимал должность заместителя генерального директора «ВКонтакте». Позже он занялся собственными проектами — основал финансовую компанию Blackmoon Financial Group, а также блокчейн-стартап Blackmoon Crypto, собравший в целом $30 млн на ICO.
Через несколько месяцев после ухода Перекопского основатель «ВКонтакте» Павел Дуров подал в США иск против него, фонда UCP и других лиц, обвинив в «вымогательстве доли в Telegram». В том же году UCP передала юрлицо Telegram LLC обратно Дурову, и иск был отозван.
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