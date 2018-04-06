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Бесплатный интернет станет доступен на 136 вокзалах к старту ЧМ-2018
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Бесплатный интернет станет доступен на 136 вокзалах к старту ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
Услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть интернет к старту Чемпионата мира по футболу 2018 станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах, сообщили в РЖД.
В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны.
К старту Чемпионата мира по футболу добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд. Таким образом, иностранные болельщики пройдут верификацию при первом подключении к сети и смогут пользоваться интернетом на вокзалах городов-участников Чемпионата мира по футболу, отметили в РЖД.
Также в мае РЖД планирует запустить бесплатную услугу по скачиванию развлекательного контента с помощью приложения «Попутчик».
РЖД совместно с компанией «ТрансТелеКом» с 2015 года реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах. Сегодня услуга беспроводного интернета доступна на 107 крупнейших вокзальных комплексах в 83 населенных пунктах страны. Общее количество подключений превысило 5,5 млн До конца 2018 года сеть вокзалов с Wi-Fi будет расширена.
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