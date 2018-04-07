Я обожаю новый App Store. Спасибо, Apple!

Спасибо, Apple!В iOS 11.3 компания в очередной раз переработала фирменный магазин приложений. Многие очень долго жаловались на нововведения, но лично я с ними не согласен.

Бесплатного «Приложения дня» больше нет И да, и нет.

Формально, бесплатное приложение дня осталось, но оно появляется уже не каждый день. Сейчас компания сделала упор на карточки с приложениями, среди которых может попасться и бесплатное. И довольно часто.

Да, оно будет насыщено донатом и прочими неприятными мелочами, но само по себе оно все равно остаётся бесплатным для загрузки.

И лично меня радуют подборки этих программ. Как часто вы замечаете программы в подборке, требующие игры, в которые нереально играть без доната? Почти все из них проходятся типичным фармингом или вовсе не содержат микротранзакций.

Чаще всего «полезные плюшки» в этих программах — отключение рекламы, либо визуальные шмотки в играх. Большая часть дополнительного контента сосредоточена на косметических изменениях, не более того.

И если сравнивать App Store на момент запуска iOS 11 и сейчас, то бесплатных приложений стало гораздо больше.

App Store стал интереснее и полезнее

До глобального редизайна я был вынужден сам полностью шерстить App Store. И все ради одной-двух новых программ.

Что мы имеем теперь? Apple включила режим «для ленивых». Модераторы магазина ищут за вас лучшие приложения и рассказывают о них.

Да, не исключены ситуации с заказными обзорами. Но вы только представьте, сколько заявок в Apple на обзор той или иной программы поступает каждый день.

Если уж iPhones отвергает 90% из них, то в Apple делают это и подавно. Только качественное, только самое лучшее и интересное.

Лично я нахожу почти каждый день хотя бы одну полезную программу. На крайняк, раз в неделю. Да это уже большой прогресс!

Вы только представьте, сколько в App Store приложений вообще. Их несколько миллионов, и многие из них попросту не загружают, потому что о них не знают.

И не исключены ситуации, когда купертиновцы продвигают реально полезные приложения.

Больше нет «кривых» описаний

Да это просто чудо. Я почти ежедневно пролистываю App Store в поисках интересных новинок и смотрю обновления в целом.

И все благодаря новому правилу:

Разработчик приложения с встроенными покупками должен убедиться, что описание приложения адекватно, а скриншоты и превью ясно указывают на то, что встроенные опции, уровни или подписка и т.д. требуют дополнительных покупок, если такие имеют место быть.

Раньше часто раздражали приложения, описания которых были написаны в стиле «банан скачать бегающая игра 10/10». Из них нельзя было понять, что у вас перед глазами, даже скриншоты частенько не спасали.

Что можно добавить

Первое, что мне хотелось бы увидеть — индивидуальные подборки приложений. Прямо как в Apple Music. Таким образом Apple смогла бы притянуть внимание к фирменному магазину приложений.

Поскольку в App Store несколько миллионов программ, найти среди них что-то себе по душе будет крайне проблематично. Поэтому было бы здорово увидеть индивидуальные рекомендации.

То есть:

1. Вы накопили базу приложений со времен первой iOS.

2. Встроенный алгоритм анализирует скачанные вами ранее программы. Сортировка идёт по приложениям, которые не были бы удалены спустя сутки.

3. Раз в неделю специальный алгоритм подбирает программы под ваши нужды. Например, сканирует игры по жанрам, либо профессиональные приложения по категориям.

Было бы удобно, если бы App Store, основываясь на том же Telegram и Viber, предлагал другие аналоги мессенджеров. Тот же Signal, рекомендованный Эдвардом Сноуденом

Второй момент, который бы я хотел увидеть — универсальные приложения для iOS и macOS.

Об этом уже полгода ходят слухи. Якобы в iOS 12 компания планирует добавить функцию создания кроссплатформенных приложений.

И ведь в этом есть свои плюс:

— те же игры могли бы работать как на macOS, так и на iOS Живой пример — игра CHUCHEL, на которую делал недавно обзор мой коллега Николай Грицаенко. Я буквально «залип» в эту игру. И очень жаль, что её нет на macOS.

Но у меня нет возможности играть всегда и везде на Mac. Почему бы не сделать приложение универсальным, кроссплатформенным?

Да, при этом надо грамотно регулировать цены. Можно сделать некий баланс между iOS и macOS — средняя цена программ: от 79 рублей до 779 рублей. Так почему бы не создать универсальные приложения, скажем, на 439 рублей?

Почему именно такая цена? Это среднее значение между ценами в App Store и Mac App Store. Вполне можно было бы создать программы, которые бы работали на всех платформах при единой подписке.

Это помогло бы развитию сразу двух магазинов приложений. Особенно, для MacOS. Поскольку профессиональных программ для Mac красней мало.

Итог

Что бы кто ни говорил, но мне очень нравится обновлённый в iOS 11 магазин придожений.

Он способен полностью удовлетворить потребности пользователей. Думаю, я не одинок в плане выбора программ.

И если раньше App Store подбирал просто программы по рейтингу, то сейчас это происходит на совершенно другом уровне. Теперь приложения явно подбираются по рейтингу пользователей, а не как решила модерация App Store.

А что бы вы хотели увидеть в App Store в iOS 12?