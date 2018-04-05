В App Store впервые сократилось количество приложений 

В App Store впервые сократилось количество приложенийПрактически на каждой летней презентации WWDC Тим Кук с гордостью рапортует о новых рекордах App Store. СЕО Apple демонстрирует постоянно растущую динамику количества приложений, доступных в магазине.
В прошлом году ситуация изменилась. По данным аналитической компании Appfigures, в начале 2017 года в App Store было доступно на 100 тыс. приложений больше, чем к концу года. С 2.2 млн приложений и игр цифра просела до 2.1 млн Такое снижение вполне объяснимо. С сентября 2016 года Apple предупредила разработчиков, что будет удалять 32-битные приложения и попросила программистов предоставить адаптированные для 64-разрядной платформы версии. В iOS 11 поддержка 32-разрядных приложений была прекращена.
Более того, в App Store были существенно ужесточены правила публикации, а с виртуальных прилавков магазинов пропали клоны, сканеры вирусов и заспамливающие пользователей программы.
Между тем снизилось и количество опубликованных новых приложений. В 2017 году в App Store появилось 755 000 новых разработок, что на 29% ниже показателей 2016 года.
У конкурента Google Play все с точностью на оборот. На 2017 года в магазине опубликовано 3.6 млн приложений (+1.5 млн за год). По сравнению с 2016 годом разработчики под Android-платформу показали положительную динамику и прирост на уровне 30%.