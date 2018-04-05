В App Store впервые сократилось количество приложений

В App Store впервые сократилось количество приложенийПрактически на каждой летней презентации WWDC Тим Кук с гордостью рапортует о новых рекордах App Store. СЕО Apple демонстрирует постоянно растущую динамику количества приложений, доступных в магазине.

В прошлом году ситуация изменилась. По данным аналитической компании Appfigures, в начале 2017 года в App Store было доступно на 100 тыс. приложений больше, чем к концу года. С 2.2 млн приложений и игр цифра просела до 2.1 млн Такое снижение вполне объяснимо. С сентября 2016 года Apple предупредила разработчиков, что будет удалять 32-битные приложения и попросила программистов предоставить адаптированные для 64-разрядной платформы версии. В iOS 11 поддержка 32-разрядных приложений была прекращена.

Более того, в App Store были существенно ужесточены правила публикации, а с виртуальных прилавков магазинов пропали клоны, сканеры вирусов и заспамливающие пользователей программы.

Между тем снизилось и количество опубликованных новых приложений. В 2017 году в App Store появилось 755 000 новых разработок, что на 29% ниже показателей 2016 года.