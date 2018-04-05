Почему на iPhone так мало хороших игр

Почему на iPhone так мало хороших игрСмартфоны уже давно эволюционировали из простого средства общения в многофункциональные девайсы. Одним из применений мощной начинки гаджета являются игры.

«Однокнопочные нажималки», фермы и бесконечные раннеры давно всем надоели. Производительности айфонов хватает для хороших консольных игр. Некоторые студии не первый год балуют фанатов культовыми легендами из прошлого, которые бережно переносят с ПК или консолей на iPhone и iPad.

Одно дело, когда разработчики из Rockstar портируют на iOS хиты десятилетней давности и совсем другое — адаптировать для корректной работы на смартфоне топовые современные игры.

Довольно показательным является пример с вышедшим относительно недавно автомобильным симулятором GRID Autosport. Игру, которая всего три года назад блистала на ПК, Xbox и PlayStation, сегодня вполне реально запустить на iPhone, но с некоторыми проблемами, трудностями и оговорками.

Скачать GRID из App Store — 749 руб.

Давайте посмотрим, что именно мешает консольным играм массово мигрировать на iOS.

Непозволительно долгая установка

Изначально в App Store обещают загрузить на устройство 4 ГБ данных. Для такого серьезного проекта с большим количеством контента это кажется нормальным.

Разумеется, установить игру получится лишь при Wi-Fi подключении. Следует позаботиться о хорошей скорости интернет-соединения и надеяться, что сервера Apple будут работать без сбоев. У меня игра загружалась примерно 20-25 минут.

Не забывайте, что при этом нельзя просто так оставить смартфон и пойти заниматься своими делами. iPhone уйдет в ждущий режим, погасит экран и приостановит скачивание. Для возобновления загрузки придется разблокировать девайс, если пройдет слишком много времени, увидим ошибку подключения и предложение произвести скачивание заново.

СОВЕТ: при скачивании больших игр запускайте простое нетребовательное приложение, которое не даст смартфону уйти в ждущий режим, и можете заниматься своими делами.

При первом запуске потребовалась загрузка дополнительных файлов из сети для русскоязычной озвучки. Жалкие 166 МБ скачались быстро.

После этого игра предложила скачать дополнительный контент. Он доступен в виде встроенных покупок, но с момента появления игры в App Store распространяется бесплатно. Лучше не упускать такую возможность, вдруг в дальнейшем за него захотят требовать плату.

Здесь понадобится скачать еще 912 МБ. Видимо, дополнительный контент и само приложение находятся на разных серверах Apple. Здесь скачивание прерывалось несколько раз. Дважды загрузка начиналась с самого начала и один раз возобновилась с места разрыва.

И это оказалось не все! Напоследок было предложено загрузить HD-текстуры. Отказываться после всех предыдущих мучений было бы глупо. Подтверждаю и жду скачивание еще 683 МБ. Снова столкнулся с парой дисконектов.

В итоге установленная игра занимает на iPhone около 6 ГБ. Только представьте разочарование пользователя, который с трудом вычистил 4 ГБ, а потом был бы вынужден искать еще почти 2 ГБ ненужных данных на устройстве для загрузки текстур и DLC.

Остается загадкой, почему нельзя было включить весь контент в стартовый установочный пакет, чтобы избавить пользователя от дополнительных действий и диалоговых окон. Так игроки сразу ориентировались бы на 6 ГБ, а в процессе не требовалось бы столько лишних действий.

В итоге установка заняла у меня больше часа времени! Это не автоматическое скачивание и инсталляция игр как на ПК или консоли, а установка практически в ручном режиме. Первые полчаса нужно не давать смартфону уйти в ждущий режим, а вторые 30 минут придется подтверждать загрузку бесплатного контента, возобновлять скачивание при разрыве связи, снова подтверждать загрузку и снова возобновлять скачивание.

При этом батарея устройства разрядилась на 32%!

iOS на данный момент просто не готова к скачиванию и установке подобных игр. В системе нужен механизм загрузки в фоновом режиме без дополнительных действий со стороны пользователя. Соберите один раз все нужные подтверждения и скачивайте весь контент без лишних вопросов.

Лучше всего, чтобы iOS умела загружать игру с выключенным экраном (так потратится меньше заряда, треть батареи только на скачивание и установку это же просто жесть), а после завершения процесса выдавала уведомление.

Неудобное управление

Управление на сенсорном экране погубило не один серьезный проект. Перенести игру с удобного кнопочного геймпада или клавиатуры на сенсорный дисплей задача непростая.

Разработчики Grid предлагают сразу четыре варианта на выбор, но два из них доступны лишь при аркадном уровне сложности, когда компьютер будет сам газовать и сбрасывать скорость на поворотах.

Из двух оставшихся вариантов есть управление гироскопом и виртуальный руль. В первом случае очень сложно делать резкие маневры и перестроения, камера слишком заваливается в сторону поворота и не спешит возвращаться на место при резком наклоне устройства в обратную сторону.

При таком способе управления не получится поиграть лежа на боку или сидя на неровной поверхности. Нужно все время держать смартфон параллельно горизонту.

Виртуальный руль немного проще, но имеет свои недостатки. Иногда при неосторожном свайпе они просто «выскальзывает», а машина срывается с идеальной траектории поворота. Делать резкие маневры все так же сложно, как и в случае с гироскопом.

В игре присутствует такая дисциплина как дрифт, выполнить даже базовые приемы с любым доступным способом управления очень сложно. Не помогают даже включенные помощники в виде системы управления устойчивостью или «улучшайзер» сцепления. Малейшая ошибка стоит потери очков и в итоге даже на среднем уровне сложности выиграть в соревнованиях по дрифту сможет далеко не каждый.

Получается, что играть можно или с совсем аркадным управлением, при котором игра превращается в очередной NFS, или с подключенным геймпадом, который есть не у каждого и накладывает определенные ограничения.

Слишком много настроек

Игра пришла на iOS с ПК и консолей практически без изменений. Разумеется, что никуда не делось множество настроек и опций. Разработчики по непонятным причинам вынесли их за пределы приложения.

Для тонкой подстройки придется заглянуть в настройки системы и найти пункт GRID.

Здесь происходит выбор языка, включение и отключение дополнительного контента, сброс настроек и игрового прогресса, и уж очень специфические параметры.

Сомневаюсь, что большинству игроков в мобильном приложении нужна регулировка остроты газа, насыщенности управления или изменение мертвой зоны при нажатиях.

Единственная полезная опция позволяет отключить 3D-Touch для ускорения и торможения авто. В теории это должно позволить плавно снижать и набирать скорость, а на практике превращается в продавливание экрана для более быстрого ускорения или замедления, найти среднее положение, когда оно нужно, очень сложно.

Здесь же лучше вовсе отключить обратную отдачу Taptic Engine. Вибрация срабатывает сотню раз за гонку, что дико раздражает.

Выезд хоть одним колесом за пределы трассы, касание соперника, сильное нажатие на газ (с включенным 3D-Touch) все это сопровождается вибро-отдачей. Так за несколько часов активной игры Taptic Engine выработает пару месяцев своего ресурса.

Для изменения параметров все время нужно выходить из приложения, а после регулировки возвращаться обратно, а для вступления в силу некоторых настроек требуется перезапуск игры. Перезапуск на iOS, Карл.

Нельзя просто взять и выйти из GRID, нужно завершить приложение из панели многозадачности и заново запустить его. Вы это серьезно?

iPhone с трудом тянет такие игры

Графика хоть и хороша для уровня мобильных игр, но явно отстает от полноценного оригинала. Нет динамических теней и освещения, текстуры за пределами трассы сильно упрощены, вообще картинка смотрится отлично лишь на большой скорости. Если остановиться и посмотреть по сторонам, замечаешь картонных зрителей, замершие деревья, плоскую воду и гладкую траву.

Сколько бы Кук и компания не говорили на презентациях новых айфнонов, что производительность смартфонов Apple растет в геометрической прогрессии, использовать эту самую производительность для получения крутой картинки в играх еще рановато.

Можете сами убедиться, что просчитать и отрисовать дым, тень, траву, детальные отражения, гравий, отлетающие части авто при столкновениях iPhone пока не в состоянии.

А еще после недавнего апдейта из настроек пропали ручные параметры графики. Система самостоятельно подстраивается под модель устройства и не позволяет изменить что-то для улучшения картинки или увеличения FPS.

Справедливости ради стоит отметить, что до скрытия параметров графики iPhone X без лагов и тормозов тянул игру на настройках ниже среднего.

Сложнее всего приходится аккумулятору. Игру уже успели занести в жанр «у розетки». Поиграть в дороге можно ну совсем чуть-чуть.

В среднем минута игры съедает 1-2% заряда. Если смартфон не перегружен мессенджерами и приложениями с фоновой синхронизацией поиграть без зарядки получится около часа. Режим экономии энергии в настройках, ухудшающий качество графики, может подарить еще 20-30 минут игры.

Получается, что играть можно лишь на моделях Plus и iPhone X, которые без труда доживают до вечера. Трудоемкая игра не даст устройству «умереть» посреди рабочего дня. На остальных моделях iPhone играть лучше только при наличии зарядки или Power Bank.

Одновременно играть и заряжать устройство тоже спорное занятие, ведь смартфон сильно греется. Перегрев будет негативно сказываться на сроке службы батареи. На время игры лучше извлекать айфон из чехла или кейса, а на время зарядки делать перерыв. Летом поиграть в GRID будет сложнее.

Неужели все так плохо

Нет! Все очень хорошо. Для iOS появилась еще одна полноценная консольная игра (и это не десятилетний «динозавр», а хит последних лет, хоть и немного урезанный). Здесь есть более 100 лицензированных авто с детальными настройками, сотня настоящих трасс и множество игровых режимов.

Любители автомобильных гонок обязательно найдут состязания по-душе.

Графика хоть и уступает старшему брату, но на уровне мобильных игр смотрится отлично. Сложность игры настраивается и позволяет превратить GRID в лютый симулятор, который не прощает ошибок.

Игра не имеет доната. Один раз оплатил 749 руб. и получил полноценную игру со всем контентом. Не нужно собирать карточки, ждать пополнения топлива или энергии, покупать внутриигровую валюту.

Так почему консольных игр на iOS очень мало?

Разработчикам удалось портировать консольную игру на мобильную платформу, но остается неясно, как они собираются в дальнейшем монетизировать данный проект.

Добавление внутриигровых покупок потребует серьезных затрат и разработок, игроки, выложившие немалые деньги за мобильные покатушки, будут явно против.

Нечто подобное мы видели при переносе любимых HOMM III на iPad. Разработчики выпустили игру, добавили несколько патчей с базовыми заплатками и просто забросили проект. Содержать и развивать такое сложное направление — дорогое удовольствие, а стоимость игры в последнее время не покрывает всех затрат на её портирование и доработку.

Получается, что любой консольный проект при переносе на iOS должен стоить дорого, а для дальнейшего развития в нем будут появляться встроенные покупки или навязчивая реклама. Только так разработчики смогут извлечь выгоду из трудоемкого процесса.

А теперь добавьте к этому описанные выше трудности с установкой игры, неудобным управлением, настройками и оптимизацией. В итоге даже самому крупному разработчику игр выгоднее выделить студию мобильных программистов и создавать очередные фермы или PVP-арены с морем доната.

Это гарантирует бо́льшую прибыль при меньших затратах.