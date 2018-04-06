Это самая важная фишка iOS 11.3. Особенно теперь

Особенно теперьВ iOS 11.3 помимо крупных нововведений и мелких фишек обнаружилось еще одно любопытное новшество.

Теперь система не требует постоянного ввода Apple ID и пароля для обновления приложений из заграничных учетных записей.

Зачем это нужно

У вас уже есть учетка для скачивания приложений из отечественного App Store, но некоторые программы и игры в нем могут быть недоступны.

Например, ранний доступ к играм частенько появляется у пользователей новозеландских аккаунтов, на азиатских учетках раньше всех можно поиграть в покемонов и прочую дичь, в магазине США всегда есть полезные региональные приложения.

Еще обладатели всех этих учетных записей могут скачать Telegram, если он пропадет из российского магазина. Получится авторизоваться в своей старой учетке и сменить язык на русский в настройках.

С выходом iOS 11.3 на одном iPhone гораздо проще уживаться с приложениями из разных магазинов, все они будут без проблем работать и даже обновляться в App Store.

Никаких вводов Apple ID и паролей.

Как настроить

1. Создаем новую электронную почту или используем существующую, которая не была связана с Apple ID. Лучше выбрать сервис Gmail.

2. На iPhone переходим в App Store, на любой вкладке нажимаем на иконку профиля (правый верхний угол) и нажимаем Выйти.

3. Переходим на сайт сервиса Apple ID и выбираем Создать Apple ID.

4. Меняем регион на США (или другой при необходимости), указываем почту и придумываем пароль. Не забывайте ответы на контрольные вопросы, двухвакторную авторизацию вы вряд ли будете включать на заграничной учетке.

5. Указываем способ оплаты None. Ниже вводим все необходимые данные (за американскими адресами и телефонами загляните в Google ).

В некоторых случаях для создания заграничной учетной записи без кредитной карты потребуется начать загрузку бесплатного приложения из местного App Store, вот ссылка на Telegram из США.

6. Завершаем регистрацию вводом подтверждающего кода, который придет на почту.

7. Пытаемся скачать любое приложение из App Store той страны, для которой создавали учетку. При скачивании вводим созданный Apple ID и пароль.

Все!

Теперь можно загрузить несколько нужных приложений из заграничного App Store и снова авторизоваться в своей местной учетной записи. Все приходящие обновления будут доступны в App Store без необходимости ввода Apple ID и пароля.

⭐ Спасибо re:Store за полезную информацию.