4 фишки iOS 11.3, которые надо попробовать сейчас 

4 фишки iOS 11.3, которые надо попробовать сейчасДовольно крупный апдейт мобильной операционной системы Apple принес несколько полезных и интересных особенностей. Многих интересовал пункт с отключением программного замедления гаджетов.
Между тем в iOS 11.3 есть несколько мелких, но полезных фишек.
В тему: 10 советов для iOS 11.3, которые нельзя пропускать
1. Улучшенная смарт-инверсия
В iOS до сих пор нет долгожданной темной темы интерфейса, но вместо этого присутствует «костыль» в виде умной инверсии.
Цвета оформления меняются на противоположные, делая белое черным и т.д.
В iOS 11.3 добавили существенной новшество. При отображении картинок и фото в большинстве стандартных приложений они не будут инвертироваться.
Отличный повод дать еще один шанс «темной теме» в iOS.
Где найти: Настройки — Основные — Универсальный доступ — Адаптация дисплея — Инверсия цвета включаем Смарт-инверсия.
2. Быстрый переход к артисту или альбому
В стандартном приложении Музыка появилась одна небольшая, но полезная фишка. Теперь можно в пару нажатий открыть список треков исполнителя, музыка которого воспроизводится в данный момент либо перейти к альбому, из которого взят трек.
Удобно и полезно, особенно на ходу или за рулем.
Где найти: в приложении Музыка открываем окно с воспроизведением текущего трека и нажимаем на его название.
3. Дата скачивания приложений
Слегка «допиленный» App Store может показывать точную дату покупки/скачивания приложений, которые были произведены на всех устройствах с данным Apple ID.
Иногда бывает очень необходимо узнать, когда именно была куплена игра или приложение.
Где найти: в приложении App Store нажимаем на иконку учетной записи (в правом верхнем углу) и переходим в раздел Покупки. Теперь под каждым приложением отображается дата покупки
4. Удобный просмотр категорий в App Store
Еще одним небольшим новшеством в App Store является быстрый переход к категориям приложений.
Например, понравилась какая-нибудь игра или приложение, в App Store любезно указано, что оно занимает почетное место в перечне Гонок, Аркад или приложений для дома. Где именно искать эти чарты и топы, никто сказать не удосужился.
Теперь можно в одно нажатие попадать в список с лучшими программами и играми жанра, в который попало интересующее приложение.
Где найти: нажимаем на рейтинг приложения в жанре и попадаем в перечень всех программ или игр в нем.
⭐ Спасибо re:Store за полезную подборку советов.