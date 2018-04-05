4 фишки iOS 11.3, которые надо попробовать сейчас

4 фишки iOS 11.3, которые надо попробовать сейчасДовольно крупный апдейт мобильной операционной системы Apple принес несколько полезных и интересных особенностей. Многих интересовал пункт с отключением программного замедления гаджетов.

Между тем в iOS 11.3 есть несколько мелких, но полезных фишек.

В тему: 10 советов для iOS 11.3, которые нельзя пропускать

1. Улучшенная смарт-инверсия

В iOS до сих пор нет долгожданной темной темы интерфейса, но вместо этого присутствует «костыль» в виде умной инверсии.

Цвета оформления меняются на противоположные, делая белое черным и т.д.

В iOS 11.3 добавили существенной новшество. При отображении картинок и фото в большинстве стандартных приложений они не будут инвертироваться.

Отличный повод дать еще один шанс «темной теме» в iOS.

Где найти: Настройки — Основные — Универсальный доступ — Адаптация дисплея — Инверсия цвета включаем Смарт-инверсия.

2. Быстрый переход к артисту или альбому

В стандартном приложении Музыка появилась одна небольшая, но полезная фишка. Теперь можно в пару нажатий открыть список треков исполнителя, музыка которого воспроизводится в данный момент либо перейти к альбому, из которого взят трек.

Удобно и полезно, особенно на ходу или за рулем.

Где найти: в приложении Музыка открываем окно с воспроизведением текущего трека и нажимаем на его название.

3. Дата скачивания приложений

Слегка «допиленный» App Store может показывать точную дату покупки/скачивания приложений, которые были произведены на всех устройствах с данным Apple ID.

Иногда бывает очень необходимо узнать, когда именно была куплена игра или приложение.

Где найти: в приложении App Store нажимаем на иконку учетной записи (в правом верхнем углу) и переходим в раздел Покупки. Теперь под каждым приложением отображается дата покупки

4. Удобный просмотр категорий в App Store

Еще одним небольшим новшеством в App Store является быстрый переход к категориям приложений.

Например, понравилась какая-нибудь игра или приложение, в App Store любезно указано, что оно занимает почетное место в перечне Гонок, Аркад или приложений для дома. Где именно искать эти чарты и топы, никто сказать не удосужился.

Теперь можно в одно нажатие попадать в список с лучшими программами и играми жанра, в который попало интересующее приложение.

Где найти: нажимаем на рейтинг приложения в жанре и попадаем в перечень всех программ или игр в нем.

⭐ Спасибо re:Store за полезную подборку советов.