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Facebook позволит «оптом» отключить сторонние приложения от персональных данных
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Facebook позволит «оптом» отключить сторонние приложения от персональных данных 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В условиях скандала, связанного с утечкой персональных данных 50 миллионов пользователей Facebook, компания Марка Цукерберга ввела новую настройку, позволяющую разом перекрыть всем сторонним сервисам доступ к аккаунту. Ранее удалять сайты или приложения можно было только поштучно.
Facebook оказалась в центре скандала в конце марта, когда стало известно об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через фирму Cambridge Analytica, аффилированную с соцсетью. Как оказалось, эта компания собирала информацию о юзерах при помощи опросов, после чего продавала эти сведения сторонним организациям.
После скандала с Cambridge Analytica настройками конфиденциальности озаботились многие участники соцсети, однако Facebook не позволяла им отключить сторонним сервисам доступ к учетной записи «оптом». Как уточняет TechCrunch, новая функция появилась в мобильной и веб-версиях сайта. Также пользователям дали возможность удалить все посты, сделанные от имени сервиса.
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28 марта Facebook объявила, что намерена упростить раздел с настройками приватности аккаунта. Как ожидается, в течение месяца компания также разрешит просматривать, какая информация о пользователе была собрана.
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