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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей
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Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к данным пользователей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Социальная сеть Facebook ограничит доступ сторонним приложениям к информации пользователей, которой они делятся в событиях и группах в соцсети.
"С сегодняшнего дня приложения, которые используют программный интерфейс Facebook (API), больше не будет получать доступ к списку гостей или постам на стене события. В будущем только приложения, которые мы подтверждаем и которые согласны со строгими требованиями, будут получать доступ к событию", — говорится в пресс-релизе компании.
Подобная же мера касается и групп, в которые входят пользователи.
Кроме того, Facebook больше не будет позволять приложениям запрашивать доступ к информации, касающейся религиозных и политических взглядов, статуса отношений, списку друзей, а также истории образования и трудоустройства и других личных пользовательских данных.
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