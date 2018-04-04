Ещё
Россия хочет получить объяснения Госдепа по теме блокировки аккаунтов СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия хочет получить объяснения Госдепа по теме блокировки аккаунтов СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. РФ хочет получить объяснения Госдепа США в связи с блокировкой аккаунтов российских СМИ в Facebook, после этого примет соответствующие решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате. Кроме того, российская сторона направит в связи с этим письма в ОБСЕ и в другие структуры.
"Мы ожидаем реакции официальной на эту ситуацию со стороны американских властей, потому что нашим контр-партнером являются американские власти, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии госдепартамента", — заявила Захарова во время брифинга.
"Когда этот и другие шаги будут предприняты, мы изучим соответствующие заявления, оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения", — отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.
В среду основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением «Агентства по изучению интернета» (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали «российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались IRA».
РИА Новости: последние новости
Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов Агрессивный гусь испугал американских военных Соискателей американских виз могут обязать предоставлять историю соцсетей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию91
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии159
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна88
Сестры с электродами в мозге покончили с собой42
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение