Россия хочет получить объяснения Госдепа по теме блокировки аккаунтов СМИ

Она отметила, что вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате. Кроме того, российская сторона направит в связи с этим письма в ОБСЕ и в другие структуры.

"Мы ожидаем реакции официальной на эту ситуацию со стороны американских властей, потому что нашим контр-партнером являются американские власти, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии госдепартамента", — заявила Захарова во время брифинга.

"Когда этот и другие шаги будут предприняты, мы изучим соответствующие заявления, оценки и комментарии, которые будут даны, тогда будут приниматься соответствующие решения", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что Facebook заблокировала его официальную страницу без предупреждения.