«ФАН» готовит к запуску новое информационное агентство «Проснись, Америка!»

Федеральное агентство новостей » решило бросить вызов гегемонии американских властей и объявило о запуске нового проекта под названием «Проснись, Америка!».

Информационное агентство USA Really. Wake Up Americans начнет работать уже в мае этого года, пишет «ФАН».

Для работы над проектом приглашаются журналисты и авторы, которые знают английский язык — свои резюме направляйте на адрес america@riafan.ru с темой письма «Проснись, Америка».

Стоит отметить, что «ФАН» регулярно подвергается политической цензуре со стороны подконтрольных США компаний. Так осенью прошлого года «Федеральное агентство новостей» подверглось цензуре от Google , а недавно компания Facebook, не имея на то никаких оснований, удалила страницу «ФАН» и страницы ряда других российских СМИ из соцсетей Facebook и Instagram, тем самым лишив многих подписчиков информации.

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