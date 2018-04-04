Где мои данные? Самые громкие скандалы вокруг кибербезопасности за год

Каждый выход в интернет таит в себе опасности — тут и плохие сайты, и злые спамеры, и коварные хакеры. Хорошо, что у столь небезопасного места есть свой святой покровитель.

Еще в 1999 году Ватикан назначит «главным по интернету» Исидора Севильского, и теперь каждое 4 апреля все (или почти) пользователи всемирной паутины отмечают его именины.

Мы не видим ничего странного в том, что столь важному месту понадобился свой личный святой. Ведь посмотри, что творится — новости об атаках, взломах и вирусах появляются так же часто, как и сообщения об очередных звездных разводах. Playboy собрал самые крупные скандалы за последний год, связанные с кибербезопасностью. Кто знает, может, без помощи святого Исидора их было бы гораздо больше?

Google : вот от тебя я этого не ожидал…

Хороший хакер должен быть не только мастером в поиске уязвимостей безопасности, но и отличным психологом. Когда пользователь посещает «сомнительные» сайты — он на чеку, но совершенно не ждет подвоха от Google.

В прошлом марте на почту ничего не подозревающих будущих жертв приходили «невинные» и нейтральные письма — пресс-релизы, анонсы и т.д. с вложением, размещенном на Google Drive.

Этот сервис безопасный, думали они и спокойно вводили свои логины и пароли на странице авторизации, которая, как две капли воды, напоминала оригинальную от Google. Дьявол, как всегда, крылся в деталях. А если конкретно — то в адресе. Но кто на него смотрит? Так доступ к аккаунтам утекал в нечистоплотные руки.

А продолжение в истории про Google и персональные данные еще веселее. Но теперь уже без участия мошенников. В среду 4 апреля появилась новость о том, что браузера Chrome тайком сканирует данные пользователей. Якобы в целях безопасности, но ая-яй, как нехорошо!

Facebook: где мои данные?

Еще один свежий скандал, который пока совершенно не собирается утихать. За последние две с половиной недели о нем не слышала разве что только бабушка из глухой деревни, у которой медведи украли телевизор.

Краткая история: 17 марта Facebook обвинили в утечке данных 50 миллионов аккаунтов пользователей. Цукерберг помолчал четыре дня, а потом начал оправдываться — мол, не виноваты мы, они (Cambridge Analyticа) сами все сделали.

Поясним, Cambridge Analytica — это лондонская компания, предоставляющая политические консалтинговые услуги. Они провели среди пользователей опрос, собрали их персональные данные, не прибегая к силе, и начали продавать всем желающим. А соцсеть теперь дискредитирована, потеряла кучу денег, Марка таскают по судам и требуют его отставки.

Мораль сей басни такова — если ты владелец одной из крупнейших интернет-компаний, заботься о пользователях и не дружи с кем попало. Если ты обыватель, не давай никому ту информацию, о пропаже которой будешь грустить.

Deep Root Analytics: а можно проголосовать так, чтобы моего телефона не было в интернете?

Если отмотать время назад на девять месяцев, то мы увидим, что пользователей Facebook вполне могут понять 200 миллионов американских избирателей.

Их персональные данные: имена, даты рождения, домашние адреса и номера телефонов стали доступны любому посетителю интернета. Кто стоял за этим беспрецедентным сливом? Преступный синдикат, самые опасные хакеры, масоны или инопланетяне?

А вот и не угадал. Виновницей была аналитическая компания Deep Root Analytics. Принадлежащие ей данные были выложены в открытый доступ «по ошибке». Возможно, кто-то из сотрудников просто перепутал кнопки «опубликовать то, что нельзя» и «не опубликовывать», а может, компания решила скрыть истинную причину утечки.

После двух недель нахождения информации в сети проблему обнаружила компания UpGuard, и на базу данных поставили пароль. Будем надеяться, что не «12345».

Uber: мы решили вам первый год об этом не говорить…

Продолжим тему утечки данных пользователей. Самый большой в мире сервис заказа такси Uber пострадал от атаки хакеров, в результате которой преступники получили доступ к данным 57 млн клиентов и водителей компании.

Произошло это, кстати, еще в 2016-м, а скандал начался только осенью прошлого года. Почему? Да потому что Uber скрывал об этом целый год и даже заплатил хакерам 100 тысяч долларов, чтобы они не сообщали о том, что сделали.

Вот уж действительно, когда молчание — золото, в самом прямом смысле слова. И хотя представители Uber заверили, что информация о кредитных картах и маршрутах поездок осталась засекреченной, но осадочек у всех после этой игры в молчанку остался.

Взлом одной компании — это плохо, но что делать, если по миру гуляет вирус, который занимается вредительством в особо крупных масштабах? Вредоносное ПО WannaCry имеет очень говорящее название — «захочешь плакать».

И действительно, в прошлом году оно попортило немало крови как обычных пользователей, так и огромных компаний. Суть его действия в том, что, попадая на компьютер, вирус зашифровывает все данные и дает ключ за выкуп. По разным оценкам ущерб от «деятельности» этой программы составил больше миллиарда долларов.

Из-за атаки WannaCry на несколько дней встала работа заводов Renault-Nissan, пострадали русские «Роснефть» и «Мегафон». Детище хакеров даже на МВД России пыталось покуситься, но не получилось.

Иногда хакеры взламывают хакеров. А еще так бывает, что пострадавшие хакеры оказываются причастными к правительству. И про такое рассказывают не только в сериалах на Netflix , но и в новостях.

Прошлым летом преступная группировка Shadow Brokers заявила о том, что взломала группировку под названием Equation Group, связанную с Агентством национальной безопасности США (АНБ).

В результате своей атаки представители Shadow Brokers заполучили комплект хакерских инструментов, которые специалисты Equation Group использовали для различных платформ.

Что решили сделать с этим «богатством» злоумышленники? Разумеется, продать. Сначала они заломили цену в миллион биткойнов, но потом умерили свой аппетит до 10 тысяч. Однако продавать кибероружие внезапно оказалось труднее, чем гамбургеры.

Сайт английского правительства: я тут у вас помайню без спроса?

Минувший год прошел под знаком криптовалют — их бешеного роста, громких ограблений бирж и пиратского майнинга. Причем последний остается актуальным до сих пор — многие хакеры буквально спят и видят, как использовать вычислительную мощность твоего компьютера в своих корыстных целях.

Однако самые брутальные плохиши добывают виртуальную валюту с особым размахом и дерзостью — например, с помощью сайта английского правительства. Для этого было использовано вредоносное ПО Coinhive, которое также применяли для майнинга через объявления Google, веб-сайт Ultimate Fighting Championship и телешоу Showtime.

Что тут можно добавить? Не забывай проявлять бдительность и надейся на то, что злоумышленникам в киберпространстве ты будешь не так интересен, как многомиллиардные компании. А они пусть защищаются получше. И пусть нас всех охраняет святой Исидор!