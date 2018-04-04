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МИД РФ призвал «Фейсбук» конкретизировать претензии к российским СМИ и показать, «кто еще нарушает американские законы»
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МИД РФ призвал «Фейсбук» конкретизировать претензии к российским СМИ и показать, «кто еще нарушает американские законы» 

Интересант 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Руководству Facebook необходимо конкретизировать претензии к закрытым накануне аккаунтам российских СМИ и объяснить причины их блокировки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, имело бы смысл передать вот эти некие данные, которые есть у Facebook, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда соответствующие аккаунты, их модераторы нарушили какие-то законы, хотелось бы понять, какие законы», — сказала в ходе брифинга Захарова, отметив, что, по всей видимости, это не законы сообщества «Фейсбук».
«Потому что иначе бы их блокировкой занимались точечно и не в единицу времени», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства, обратившись к администрации этой соцсети с просьбой показать «кто еще нарушает американские законы, положения американского законодательства».
«Давайте разберемся так, чтобы в будущем этого не было», — призвала Захарова.
Напомним, что накануне вечером паблики ряда российских СМИ были без объяснения причин заблокированы в «Фейсбуке» (среди таковых «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Политика сегодня» и другие). Сегодня основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, якобы находившихся, по его словам, под управлением «Агентства по изучению интернета».
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