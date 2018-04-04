МИД РФ призвал «Фейсбук» конкретизировать претензии к российским СМИ и показать, «кто еще нарушает американские законы»

Мария Захарова. Руководству Facebook необходимо конкретизировать претензии к закрытым накануне аккаунтам российских СМИ и объяснить причины их блокировки, заявила официальный представитель МИД РФ

«Мне кажется, имело бы смысл передать вот эти некие данные, которые есть у Facebook, российской стороне. Если есть конкретные претензии, когда соответствующие аккаунты, их модераторы нарушили какие-то законы, хотелось бы понять, какие законы», — сказала в ходе брифинга Захарова, отметив, что, по всей видимости, это не законы сообщества «Фейсбук».

«Потому что иначе бы их блокировкой занимались точечно и не в единицу времени», — пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства, обратившись к администрации этой соцсети с просьбой показать «кто еще нарушает американские законы, положения американского законодательства».

«Давайте разберемся так, чтобы в будущем этого не было», — призвала Захарова.