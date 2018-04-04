«Яндекс. Браузер» обзавёлся встроенным менеджером паролей

Разработчики «Яндекса» оснастили «Яндекс. Браузер» встроенным менеджером паролей, который способен не только хранить их, но и генерировать новые. Нововведение является кросс-платформенным, а значит, будет доступно пользователям всех платформ, в том числе и Android.

Менеджер паролей, встроенный в «Яндекс. Браузер», работает по тому же принципу, что и большинство аналогов. Алгоритмы генерируют пароли для доступа к различным сайтам и веб-сервисам, защищая их единым мастер-паролем либо отпечатком пальца, если речь идет о смартфонах или планшетах.

По словам разработчиков, все пароли формируются случайно, а «Яндекс» не имеет к ним доступа, используя для защиты пользовательских данных многоступенчатую систему шифрования. При этом восстановить мастер-пароль все-таки можно, запросив сброс на устройстве, где он был введен хотя бы единожды.

Для того чтобы пароли стали доступны на всех устройствах сразу, необходимо активировать функцию синхронизации. В этом случае вы сможете использовать пароли на смартфоне или планшете, даже если они были сгенерированы при помощи десктопной версии «Яндекс. Браузера».

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Приложение: Яндекс. Браузер — с Алисой

Разработчик: Яндекс

Категория: Связь

Цена: Бесплатно

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