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«Яндекс. Браузер» обзавёлся встроенным менеджером паролей
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«Яндекс. Браузер» обзавёлся встроенным менеджером паролей 

Android Insider 28 минут назад
Фото: Android Insider
Разработчики «Яндекса» оснастили «Яндекс. Браузер» встроенным менеджером паролей, который способен не только хранить их, но и генерировать новые. Нововведение является кросс-платформенным, а значит, будет доступно пользователям всех платформ, в том числе и Android.
Менеджер паролей, встроенный в «Яндекс. Браузер», работает по тому же принципу, что и большинство аналогов. Алгоритмы генерируют пароли для доступа к различным сайтам и веб-сервисам, защищая их единым мастер-паролем либо отпечатком пальца, если речь идет о смартфонах или планшетах.
По словам разработчиков, все пароли формируются случайно, а «Яндекс» не имеет к ним доступа, используя для защиты пользовательских данных многоступенчатую систему шифрования. При этом восстановить мастер-пароль все-таки можно, запросив сброс на устройстве, где он был введен хотя бы единожды.
Для того чтобы пароли стали доступны на всех устройствах сразу, необходимо активировать функцию синхронизации. В этом случае вы сможете использовать пароли на смартфоне или планшете, даже если они были сгенерированы при помощи десктопной версии «Яндекс. Браузера».
Обсудить нововведение можно в нашем Telegram-чате.
Приложение: Яндекс. Браузер — с Алисой
Разработчик: Яндекс
Категория: Связь
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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