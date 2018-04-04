Bancor Network создаст собственный кошелек со функцией пересчета токенов

Децентрализованная криптовалютная биржа Bancor Network выводит на рынок собственный кошелек с функцией автоматического пересчета токенов, об этом представители компании сообщили журналистам во вторник, 3 апреля. Пользователи кошелька смогут конвертировать валюты, не используя обменные пункты. По словам разработчиков, новый продукт должен стать следующим шагом компании на пути развития доступности цифровых валют для обычных пользователей, включая любителей. Теперь, сообщают в Bancor Network, пользователи смогут конвертировать свои криптовалюты непосредственно в своих кошельках без участия посредников. На сегодняшний день уже более 100 приложений, работающих с цифровыми активами, подтвердили свое желание присоединиться к Bancor Network. В проекте будут участвовать, например, такие криптовалюты, как ETH, EOS и DAI. Компания Bancor работает с июня 2017 года. Сегодня она успела обогнать показатели торговых операций таких известных децентрализованных бирж, как IDEX, Waves Dex и Openledger Dex.

фото: Bancor