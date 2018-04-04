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Левин: проект о недостоверной информации в соцсетях требует широкого обсуждения
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Левин: проект о недостоверной информации в соцсетях требует широкого обсуждения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин уверен, что законопроект о распространении недостоверной информации в социальных сетях требует широкого обсуждения.
Во вторник депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Боярский и Андрей Альшевский внесли в нижнюю палату законопроект, касающийся распространения в соцсетях недостоверной информации, а также обязанностей иностранных операторов соцсетей создавать на территории РФ свое представительство.
"9 апреля, в понедельник, состоится расширенное заседание нашего комитета на тему урегулирования социальных сетей и обеспечения прав их пользователей", — сказал Левин в среду на заседании комитета.
По словам парламентария, тема, обозначенная в законопроекте, «является крайне актуальной». «Она требует более глубокого обсуждения не только на различных общественных площадках, но и на площадке комитета», — считает Левин.
Говоря о положении законопроекта, согласно которому иностранные соцсети должны регистрировать свои представительства на территории РФ, Левин высказал мнение, что «в России много соцсетей, которые не находятся здесь, но тем не менее сотрудничают с Роскомнадзором по поводу запрещенной информации». «Авторы законопроекта считают, что они [иностранные операторы соцсетей] должны не только сотрудничать, но и создавать свои представительства», — пояснил депутат журналистам, еще раз подчеркнув, что этот вопрос требует обсуждения.
Вместе с тем, как отметил депутат, представители иностранных операторов соцсетей «приезжают и встречаются с Роскомнадзором». «И со мной как с председателем комитета они встречались неоднократно. У нас есть диалог, рабочее взаимодействие», — сказал он, подчеркнув, что к теме регулирования соцсетей необходимо подходить так, чтобы «это повысило эффективность тех законов, которые уже существуют, но при этом, чтобы это не приводило к ограничению свободы слова».
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