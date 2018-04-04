Bloomberg: Apple разрабатывает изогнутый экран для iPhone

Компания Apple разрабатывает технологию бесконтактного управления смартфоном и изогнутый экран для iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Технологии могут появиться в будущих моделях смартфонов.

По словам источников, технология бесконтактного управления позволит пользователям задействовать некоторые функции iPhone, не касаясь экрана, но проводя пальцами на близком расстоянии от него. В том случае, если Apple решит продолжить разработку, на это понадобится не менее двух лет, утверждают собеседники агентства.

Собеседник агентства добавил, что компания также разрабатывает вогнутый к центру — от верхней границы смартфона до нижней — дисплей для iPhone. На разработку этой технологии может понадобиться два-три года. Bloomberg отмечает, что эта технология отличается от использованной в последних моделях смартфонов компании Samsung, в которых изогнутыми были только края экрана.

Bloomberg также отмечает, что исследование и разработка технологий находятся на раннем этапе, и Apple может принять решение отказаться от этих идей. Представитель компании отказался от комментариев агентству.