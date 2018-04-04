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Курянам предлагают воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор
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Курянам предлагают воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор 

Курские известия 55 минут назад
Фото: Курские известия
Пользователи смогут узнать об услугах Фонда социального страхования Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской Федерации запустил мобильное приложение «Социальный навигатор», которое предоставит возможность быстро и своевременно получать необходимую информацию о любых соцуслугах.
Приложение позволяет оставить свое обращение. Оно будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки.
Мобильное приложение «Социальный навигатор» настроено под операционную систему Android версии 4.4 и выше. Публичное тестирование продлится до 6 апреля. Для этого необходимо перейти на сайт sn.fss.ru.
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