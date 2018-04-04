Курянам предлагают воспользоваться мобильным приложением «Социальный навигатор

Фонд социального страхования Российской Федерации запустил мобильное приложение «Социальный навигатор», которое предоставит возможность быстро и своевременно получать необходимую информацию о любых соцуслугах.

Приложение позволяет оставить свое обращение. Оно будет обработано сотрудниками ФСС РФ в кратчайшие сроки.

Мобильное приложение «Социальный навигатор» настроено под операционную систему Android версии 4.4 и выше. Публичное тестирование продлится до 6 апреля. Для этого необходимо перейти на сайт sn.fss.ru.