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Tele2 предоставит скидку абонентам OnLime
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Tele2 предоставит скидку абонентам OnLime 

Москва24 41 минуту назад
Фото: Москва24
Оператор мобильной связи Tele2 запустил совместную акцию «20% на счет» с компанией «Ростелеком», которая предоставляет москвичам услуги под брендом OnLime, сообщили в пресс-службе Tele2.
Абоненты мобильного оператора Tele2, пользующиеся услугами OnLime, могут получить скидку на связь Tele2 в виде 20% от суммы ежемесячного платежа за домашний интернет и телевидение, но не более 150 рублей. По оценке оператора, для большинства московских абонентов сумма скидки составит до 60% от среднего счета за месяц мобильной связи.
"Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предоставляет высокоскоростной мобильный интернет в любой точке Москвы и Московской области. Однако у себя дома многие москвичи по-прежнему выходят в Сеть с компьютера и ноутбука. Компания «Ростелеком» является лидером в сегменте фиксированного интернет-доступа, и число ее ШПД-абонентов продолжает расти. Именно поэтому мы запускаем совместную акцию, которая позволит пользователям домашнего интернета не только существенно сэкономить и на мобильном, но и привнести комфорт в повседневную жизнь", — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов.
Для участия в акции нужно активировать услугу в личном кабинете оператора OnLime.
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