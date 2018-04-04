Tele2 предоставит скидку абонентам OnLime

Абоненты мобильного оператора Tele2, пользующиеся услугами OnLime, могут получить скидку на связь Tele2 в виде 20% от суммы ежемесячного платежа за домашний интернет и телевидение, но не более 150 рублей. По оценке оператора, для большинства московских абонентов сумма скидки составит до 60% от среднего счета за месяц мобильной связи.

"Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предоставляет высокоскоростной мобильный интернет в любой точке Москвы Московской области . Однако у себя дома многие москвичи по-прежнему выходят в Сеть с компьютера и ноутбука. Компания «Ростелеком» является лидером в сегменте фиксированного интернет-доступа, и число ее ШПД-абонентов продолжает расти. Именно поэтому мы запускаем совместную акцию, которая позволит пользователям домашнего интернета не только существенно сэкономить и на мобильном, но и привнести комфорт в повседневную жизнь", — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов

Для участия в акции нужно активировать услугу в личном кабинете оператора OnLime.