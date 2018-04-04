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Абоненты OnLime получат скидку от Tele2
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Абоненты OnLime получат скидку от Tele2 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Оператор мобильной связи «Москва» Tele2» вернет своим столичным абонентам 20% от стоимости услуг интернет-провайдера OnLime на счет мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Tele2 запустила совместную акцию «20% на счет» с компанией «Ростелеком» — лидером на российском рынке ШПД и IPTV, который предоставляет москвичам услуги под брендом OnLime. Абоненты мобильного оператора Tele2, пользующиеся услугами OnLime, могут получить скидку на связь Tele2 в виде 20% от суммы ежемесячного платежа за домашний интернет и телевидение, но не более 150 рублей. По оценке оператора, для большинства московских абонентов сумма скидки составит до 60% от среднего счета за месяц мобильной связи.
Для участия в акции необходимо активировать услугу в личном кабинете оператора OnLime.
Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предоставляет высокоскоростной мобильный интернет в любой точке Москвы и Московской области. Однако у себя дома многие москвичи
по-прежнему
выходят в Сеть с компьютера и ноутбука. Компания «Ростелеком» является лидером в сегменте фиксированного
интернет-доступа, и число ее  ШПД-абонентов
продолжает расти. Именно поэтому мы запускаем совместную акцию, которая позволит пользователям домашнего интернета не только существенно сэкономить и на мобильном, но и привнести комфорт в повседневную жизнь
— коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2» Антон Кондратов.
Ранее сообщалось, что Tele2 обеспечит высокотехнологичной связью LTE‐450 устройства экстренных служб Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018.
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