Абоненты OnLime получат скидку от Tele2

Оператор мобильной связи « Москва » Tele2» вернет своим столичным абонентам 20% от стоимости услуг интернет-провайдера OnLime на счет мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 запустила совместную акцию «20% на счет» с компанией «Ростелеком» — лидером на российском рынке ШПД и IPTV, который предоставляет москвичам услуги под брендом OnLime. Абоненты мобильного оператора Tele2, пользующиеся услугами OnLime, могут получить скидку на связь Tele2 в виде 20% от суммы ежемесячного платежа за домашний интернет и телевидение, но не более 150 рублей. По оценке оператора, для большинства московских абонентов сумма скидки составит до 60% от среднего счета за месяц мобильной связи.

Для участия в акции необходимо активировать услугу в личном кабинете оператора OnLime.

Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и предоставляет высокоскоростной мобильный интернет в любой точке Москвы и Московской области . Однако у себя дома многие москвичи

по-прежнему

выходят в Сеть с компьютера и ноутбука. Компания «Ростелеком» является лидером в сегменте фиксированного

интернет-доступа, и число ее ШПД-абонентов

продолжает расти. Именно поэтому мы запускаем совместную акцию, которая позволит пользователям домашнего интернета не только существенно сэкономить и на мобильном, но и привнести комфорт в повседневную жизнь

Ранее сообщалось, что Tele2 обеспечит высокотехнологичной связью LTE‐450 устройства экстренных служб Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018.