Левин назвал блокировку ФАН в соцсетях еще одним прецедентом нарушения свободы слова в США

"Ситуация с блокировкой аккаунтов ряда российских СМИ, официально зарегистрированных, выполняющих все требования российского законодательства и соблюдающих правила размещения информации, установленные самими платформами Facebook и Instagram, вызывает по меньшей мере сожаление", — сказал он в среду журналистам.

По словам депутата, «отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США ». «Блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем», — добавил Левин.

Парламентарий также подчеркнул, что «комитет Госдумы рассчитывает получить разъяснения от администрации или владельцев социальных сетей, без каких-либо оснований заблокировавших неанонимные аккаунты официально зарегистрированных СМИ, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законом». «Такого рода ситуации имели место в прошлом и были успешно разрешены, поэтому мы рассчитываем, что и сейчас инцидент будет урегулирован», — полагает глава думского комитета.