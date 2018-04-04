Приложение Grindr перестанет делиться ВИЧ-статусом своих клиентов

Популярное приложение знакомств для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией Grindr перестанет делиться информацией о ВИЧ-статусе своих пользователей с независимыми аналитическими компаниями. Такое решение приняло руководство после инцидента с Facebook и Cambridge Analytica.

Ранее стало известно, что приложение Grindr передает информацию пользователей компаниям Apptimize и Localytics, среди этой информации находятся данные о ВИЧ-статусе клиента, а также дата последней его проверки.

Компания решила прекратить передачу информации Localytics из-за реакции, которую вызвала ситуация с Facebook и Cambridge Analytica. Соответствующие изменения будут внесены в следующем обновлении приложения.

Несмотря на обвинения в адрес выпускающей Grindr компании, главный сотрудник службы безопасности Брайс Кейс в интервью заявил, что обмен данными с компаниями Apptimize и Localytics производится только в целях усовершенствования функций приложения.

Однако многие эксперты все равно считают такой подход крайне негативным, так как информация о ВИЧ-статусе очень личная, и нет доказательств того, что эти данные не перекупались какой-либо третьей стороной.

«Вообще, изначально не было никаких причин делиться такой информацией. Разработчики Grindr должны уделять особое внимание защите подобного рода данных своих клиентов», — говорит Купер Куинтин, исследователь Фонда Электронных Рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF).