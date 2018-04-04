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Сооснователь Apple: «Лишних денег у меня нет»
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Сооснователь Apple: «Лишних денег у меня нет» 

Банки.ру 4 апреля 2018
Сооснователь Apple Стив Возняк считает, что материальные блага нередко портят человека, а сам он старается избавляться от них. Такую позицию Возняк выразил в рамках своего выступления на «АМОКОНФ-2018».
«Я не хотел стать богатым, деньги для меня были не важны. Я хотел быть инженером в Hewlett-Packard всю свою жизнь, — признается Возняк. — Я вообще не хотел стать генеральным директором, мне лишние деньги были абсолютно не нужны. Я просто вообще любил инженерное искусство, я любил копаться с программным обеспечением. Это все, что мне нужно было для жизни, это то, что я любил».
Сооснователь Apple пояснил, что когда он стал «сверхбогатым», то сразу же начал раздавать деньги — институтам, школам, университетам, нуждающимся людям.
«Мне эти деньги были не нужны. Я не хотел чем-то отличаться от обычного человека на улице, — вспоминает Возняк. — Для меня этот статус был не нужен». Из-за своих убеждений он даже приобрел дом в ипотеку.
«И вот сейчас я выступаю, просто чтобы прокормить себя и семью, — говорит Возняк. — Лишних денег у меня нет».
Он согласен, что успех всегда сопровождается деньгами, но сетует на то, что деньги меняют человека, зачастую делая его хуже, превращая его «в машину».
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