Томские ученые создадут приложение для «чтения» медицинских анализов

— Многие пациенты, получив результаты лабораторных анализов, самостоятельно ищут нормы в Интернете, пытаясь расшифровать данные без участия соответствующего специалиста, и чаще всего получают недостоверную информацию. Наше приложение комплексно и достоверно интерпретирует результаты анализов с учетом возраста пациента, что в первую очередь уменьшает уровень тревожности человека за свое здоровье или, наоборот, стимулирует как можно скорее обратиться в больницу, — отмечает один из разработчиков Антоний Федяев.

Программу ученые ТУСУРа создают совместно со специалистами СибГМУ на площадке первого медицинского IT-Парка. Приложение сможет не только сравнить полученные данные анализов и определить конечный результат, но и выявить возможные причины отклонений, сравнив показатели с лабораторными нормами.

К тому же результаты сохранятся, а значит со временем приложение сформирует единую базу данных. Можно будет отследить динамику состояния здоровья, в чем поможет специальный график, и вовремя обратиться к медикам в случае необходимости. Эта функция послужит подспорьем и для самих врачей, которые смогут назначить нужно лечение, даже если на руках нет бланков анализов или медицинской карточки.

Сейчас разработчики проводят тестирование своего детища, первоначальную версию которого уже могут оценить и пользователи. Функционал будет в значительной степени расширен, пока что прототип определяет нормативы общих анализов крови и мочи. Со временем будут добавлены и редкие группы анализов. При этом прямых аналогов томскому приложению, по словам Антония Федяева, в мире не существует.