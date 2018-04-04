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Apple могут наказать за настойчивое продвижение Apple Pay
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Apple могут наказать за настойчивое продвижение Apple Pay 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Излишняя настойчивость iOS при продвижении Apple Pay может обернуться для компании из Купертино антимонопольным разбирательством. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нью-йоркца по имени Джек Фредерик, который обратился к местному регулятору с жалобой о понуждении к пользованию дополнительной услугой.
Поводом к обращению в антимонопольное ведомство, по словам Фредерика, стала цифра «1», появившаяся над пиктограммой «Настроек» из-за того, что он не закончил регистрацию в Apple Pay. Появившаяся из ниоткуда наклейка красного цвета действовала раздражающе, заставляя взгляд регулярно цепляться за нее при взаимодействии с рабочим столом iPhone.
Поведение Apple действительно неприемлемо, уверен аналитик компании Endpoint Technologies Associates Роджек Кей. По его словам, несмотря на то что многие производители подобным образом продвигают свои услуги среди пользователей, их поведение балансирует на грани законности и может вызвать интерес со стороны компетентных органов.
Справедливости ради стоит заметить, что наклейка с «единичкой» над приложением с настройками при незавершенной регистрации в Apple Pay появляется не у всех пользователей. Возможно, это связано с тем, что многие из них все-таки привязали платежную карту к сервису бесконтактной оплаты безотносительно того, пользуются они им или нет.
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