В приложении Apple Music для Android появился раздел с клипами

Обновленное приложение Apple Music из каталога Google Play обзавелось новым разделом с видеоклипами. Теперь наслаждаться музыкальными роликами любимых исполнителей, не прерываясь на рекламу, смогут пользователи устройств под управлением операционной системы Android.

Релиз раздела с видеоклипами состоялся на прошлой неделе, в один день с выходом финальной версии iOS 11.3. Раздел состоит из нескольких тематических вкладок с подборками. Они формируются на основе личных предпочтений самих пользователей и зависят от региона их проживания.

Apple Music издавна предлагал своим подписчикам не только возможность прослушивать музыку, но и смотреть клипы, однако до настоящего момента видео не были выделены в самостоятельный раздел. Произошедшие изменения, очевидно, связаны с началом производства компанией эксклюзивных роликов.

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Приложение: Apple Music

Разработчик: Apple Inc.

Категория: Музыка и аудио

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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