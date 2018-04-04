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В приложении Apple Music для Android появился раздел с клипами
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В приложении Apple Music для Android появился раздел с клипами 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Обновленное приложение Apple Music из каталога Google Play обзавелось новым разделом с видеоклипами. Теперь наслаждаться музыкальными роликами любимых исполнителей, не прерываясь на рекламу, смогут пользователи устройств под управлением операционной системы Android.
Релиз раздела с видеоклипами состоялся на прошлой неделе, в один день с выходом финальной версии iOS 11.3. Раздел состоит из нескольких тематических вкладок с подборками. Они формируются на основе личных предпочтений самих пользователей и зависят от региона их проживания.
Apple Music издавна предлагал своим подписчикам не только возможность прослушивать музыку, но и смотреть клипы, однако до настоящего момента видео не были выделены в самостоятельный раздел. Произошедшие изменения, очевидно, связаны с началом производства компанией эксклюзивных роликов.
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Приложение: Apple Music
Разработчик: Apple Inc.
Категория: Музыка и аудио
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 0 человек
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