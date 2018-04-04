Как в Windows 10 переместить папку «Мои документы» на другой диск или раздел

Как правило, многие важные файлы, такие как документы, файлы загрузки, видео, фотографии или музыка, находятся в виртуальной папке (Мои документы). Она создается операционной системой в разделе «C», то есть там же, где располагается сама Windows. В скором времени это может привести к нехватке свободного места, например, если в ноутбуке в качестве системного диска используется маленький, но быстрый SSD-накопитель.

Чтобы проблемы с системным диском не отразились на ваших документах и других личных файлах, целесообразнее располагать папку «Мои документы» в другом разделе или на другом накопителе. CHIP расскажет, как это сделать быстро через настройки системы.

Как таковую, корневую папку «Мои документы», вы переместить не сможете, что, впрочем, некритично, поскольку ключевой контент находится в соответствующих подпапках. Их можно без проблем переместить. Разумеется, перемещать нужно не все подкаталоги, а только необходимые. В большинстве случаев к ним относятся документы, видео, изображения, загрузки и музыка. Если вы хотите расположить подпапки в исходной корневой папке, ее необходимо создать в соответствующем разделе.

Папка «Мои документы» в Windows всегда расположена в папке пользователя. Если, например, в качестве имени пользователя используется «Рапунцель», «Мои документы» находятся в папке «CHIP_Tester». В Windows 10 соответствующий путь выглядит так: «Этот ПК / Локальный диск (C:) / Пользователи / CHIP_Tester». Для удобного доступа к Проводнику Windows одновременно нажмите сочетание кнопок.

В столбце навигации в левой стороне окна перейдите к локальному диску «С» и затем в папке «Пользователи» выберите свое имя пользователя. В этой папке щелкните правой кнопкой на любой подпапке, например, «Изображения». В контекстном меню выберите пункт «Свойства». В появившемся окне «Свойства» выберите вкладку «Расположение». Затем укажите новый путь и подтвердите ввод, щелкнув кнопку «ОК» или «Применить».

Совет: при подобной операции практически исключено, что что-то пойдет не так, однако безопаснее будет предварительно сохранить файлы на внешнем накопителе.

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