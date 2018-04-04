Нижегородцам доступны более 120 точек бесплатного Wi-Fi

Нижегородской области создана 121 точка бесплатного Wi-Fi. Об этом заявил врио губернатора региона Глеб Никитин 4 апреля, в Международный день интернета. Как сообщает пресс-служба правительства области, ссылаясь на слова Никитина, в настоящий момент большая часть нижегородцев обеспечена услугами широкополосного доступа в интернет.

Глава региона отметил, что возможность выхода в интернет с помощью беспроводных технологий 2g, 3g или 4g сегодня есть у 99% жителей Нижегородской области. Кроме того, операторы сотовой связи готовы и дальше вкладывать средства в развитие сетей передачи данных на территории региона, так как видят в этом хорошую перспективу.

Международный день интернета отмечается 4 апреля — дата этого праздника по своему написанию (4.04) совпадает с кодом ошибки 404 «Страница не найдена», с которой нередко сталкивается пользователь в интернете.

Напомним, Теlе2 запускает в Нижегородской области «супергеройские» тарифы.