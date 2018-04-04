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У японских чиновников «утекли» пароли и адреса электронной почты
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У японских чиновников «утекли» пароли и адреса электронной почты 

РИА Новости 58 минут назад
ТОКИО, 4 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Адреса электронной почты и пароли для доступа к закрытым сайтам чиновников ключевых министерств Японии оказались в интернете, сообщил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
"Утечка произошла с сайтов, которые управляются не правительственными структурами. С этих сайтов произошла утечка адресов электронной почты и паролей, зарегистрированных в качестве аккаунтов. Среди этих данных были данные сотрудников правительственных структур. Мы не думаем, что правительственные институты подверглись кибератаке, но считаем важным принять меры к тому, чтобы эта информация не была использована злоумышленниками. Сотрудникам правительственных структур запрещено использовать одинаковые пароли для внутреннего и внешнего пользования", — сказал Суга.
По информации японских СМИ, выставленными на продажу в интернет оказались данные 2111 чиновников министерства экономики, торговли и промышленности, внешнеполитического ведомства, министерства общенациональных дел, министерства транспорта и других ключевых министерств. Утечка произошла с сайтов, не принадлежащих правительству, но на которых чиновники регистрировали свои адреса и пароли для получения доступа к информации юридического, статистического и другого характера для использования в служебных целях. Израильская компания кибербезопасности KELA в феврале обнаружила в сети значительный объем данных, выставленных на продажу. При более детальном расследовании выяснилось, что часть из них принадлежит сотрудникам ключевых министерств Японии.
Несмотря на то, что правительство не считает утечку спланированной атакой, японские специалисты предупреждают о возможности использования данных для кибератак на конкретные адреса чиновников для отправки им вирусов и заражения их компьютеров.
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