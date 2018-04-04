Блокировка российских СМИ в соцсетях будет обсуждаться на межведомственном уровне 

ТАСС: последние новости

CNN: в США хакеры похитили данные владельцев более 5 млн банковских карт

Приложение LIKE APP с функциями видеоредактирования лидирует в Google Play

Власти США хотят запрашивать данные о профилях в соцсетях почти у всех соискателей виз