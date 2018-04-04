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Блокировка российских СМИ в соцсетях будет обсуждаться на межведомственном уровне
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Блокировка российских СМИ в соцсетях будет обсуждаться на межведомственном уровне 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в Facebook и Instagram будет обсуждаться на межведомственном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.
"Тему блокировки аккаунтов российских СМИ мы, безусловно, обсудим в межведомственном формате, потому что это касается не только МИД РФ, но и других наших специализированных структур", — сказала она. «Мы, безусловно, направим соответствующие письма, в частности, в ОБСЕ и другие структуры. Мы ожидаем официальной реакции на эту ситуацию со стороны американских властей. Мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента», — добавила Захарова.
Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства, решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США. «Мы хотим понять, как представители Госдепартамента и других американских структур оценивают блокировку в американской социальной сети российских СМИ», — заключила она.
Как сообщил ранее в среду глава Facebook Марк Цукерберг, эта социальная сеть удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией «Агентство интернет-исследований» (АИИ), которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. По его версии, удаленные страницы и аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина». Как написал Цукерберг, в данном случае «некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям», которые, как установили в Facebook, «контролировались АИИ», однако он не уточнил, о каких СМИ идет речь.
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