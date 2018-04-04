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В WhatsApp найдена критическая уязвимость
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В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая красть данные из чатов 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: Pixabay
Специалисты собирали данные из 178 групповых чатов. Всего было проанализировано полмиллиона сообщений, которые были отправленны около 46 тысячами пользователей.
Специалисты обнаружили, что сведения участников групповых чатов в приложении WhatsApp находятся под угрозой потому, что любой желающий может собрать их в базу, которая включает номера мобильных телефонов пользователей, а также изображения, ссылки и видео, которыми они делились в чате.
Исследование было проведено Кираном Гаримеллой из Федеральной политехнической школы в Лозанне и Гаретом Тайсоном из Лондонского университета королевы Марии. Специалисты полгода собирали данные из 178 групповых чатов, которые они нашли с помощью веб-поиска. Всего они проанализировали полмиллиона сообщений, которые были отправленны около 46 тысячами пользователей.
Гаримелла и Тайсон использовали мобильный телефон, на котором был установлен WhatsApp, и применили метод расшифровки данных, который был предложен индийскими специалистами. Все сведения, полученные из чатов, хранятся в локальной базе данных на устройстве, как и ключ дешифрования. Они сумели его извлечь и получили массив данных групп.
Также в исследовании говорится, что информация может быть собрана лишь после вступления в групповой чат, ранее отправленные сообщения при этом будут недоступны.
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