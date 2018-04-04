В WhatsApp найдена критическая уязвимость

В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая красть данные из чатов

Специалисты собирали данные из 178 групповых чатов. Всего было проанализировано полмиллиона сообщений, которые были отправленны около 46 тысячами пользователей.

Специалисты обнаружили, что сведения участников групповых чатов в приложении WhatsApp находятся под угрозой потому, что любой желающий может собрать их в базу, которая включает номера мобильных телефонов пользователей, а также изображения, ссылки и видео, которыми они делились в чате.

Исследование было проведено Кираном Гаримеллой из Федеральной политехнической школы в Лозанне и Гаретом Тайсоном из Лондонского университета королевы Марии. Специалисты полгода собирали данные из 178 групповых чатов, которые они нашли с помощью веб-поиска. Всего они проанализировали полмиллиона сообщений, которые были отправленны около 46 тысячами пользователей.

Гаримелла и Тайсон использовали мобильный телефон, на котором был установлен WhatsApp, и применили метод расшифровки данных, который был предложен индийскими специалистами. Все сведения, полученные из чатов, хранятся в локальной базе данных на устройстве, как и ключ дешифрования. Они сумели его извлечь и получили массив данных групп.

Также в исследовании говорится, что информация может быть собрана лишь после вступления в групповой чат, ранее отправленные сообщения при этом будут недоступны.