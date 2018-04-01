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Мессенджер WhatsApp обзавелся новой функцией
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Мессенджер WhatsApp обзавелся новой функцией 

Вечерняя Москва 1 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Пока что новой функцией могут воспользоваться только владельцы смартфонов на платформе Android.
В популярном мессенджере WhatsApp после обновления появилась еще одна функция. Она дает пользователям возможность уведомить выделенные контакты об изменении номера телефона.
Помимо этого, теперь можно сохранять данные, которые были получены при прежнем номере, и переносить их на новый, сообщает Москва 24.
Пока оценить нововведение могут только владельцы телефонов на платформе Android, но скоро изменение будет доступно также для Windows Phone и iPhone.
Сейчас специалисты тестируют новую версию WhatsApp. Она появится уже в апреле.
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