Нужно срочно спасать ужасный Apple Music. Вы со мной?

Вы со мной?Если честно, достало. Думаю, меломаны меня поддержат, Apple Music — привет из 90-х. Сервис очень крутой по набору контента, но просто отвратительный по его подаче. Пора что-то менять, и пусть этот пост будет петицией — подписывайтесь в комментариях!

До WWDC 2018 и iOS 12 еще есть время — пусть разработчики в этом своем Apple Park наконец-то начнут работать. Мне кажется, пока они только в прозрачные двери кампуса врезаются и халявные бургеры на лавочках наминают.

В тему: Что не так с циферблатами Apple Watch?

Я собрал именно те шаги, которые сделают Apple Music лучше конкретно для меня. У вас есть возможность поделиться своими мыслями по поводу сервиса сразу после статьи. Давайте подскажем Apple, как сделать его вменяемым!

Придется открыть Music стороннему софту

Это первое, что точно нужно сделать. Вообще, очень странно, почему для загруженной на устройство купленной через iTunes музыки практически нет ограничений, а вот с Apple Music все настолько сложно.

Например, берем один из лучших музыкальных плееров, которые вообще есть на iOS — VOX. О его последнем обновлении мы не так давно писали. Главный недостаток приложения — отсутствие поддержки Apple Music.

Жаль, ведь у этого плеера есть продвинутый эквалайзер, с помощью которого можно лихо прокачать качественные наушники, а также несколько путей для взаимодействия с SoundCloud, Last.fm и другими сервисами.

У меня есть два объяснения, почему Apple до сих пор закрывает свой Music от стороннего софта: договоренности с правообладателями и страх конкуренции. Первое можно понять, но не второе.

Конкуренция — залог качественного роста любого сервиса.

Если бы компания открыла доступ к контенту Apple Music для сторонних приложений, мы бы точно пересели на какие-то более удобные заменители. Но пока это только наши фантазии.

Если нам не суждено увидеть доступ для доп. клиентов, давайте требовать, чтобы Apple допиливала свой!

Мы требуем, чтобы музыка играла всегда

Уверен, вы тоже обратили внимание, когда треки в плейлисте заканчиваются, Apple Music замолкает. Включаете, значит, альбом каких-нибудь Daft Punk (например, Random Access Memories), приложение проигрывает все его треки и останавливается.

Нет, во времена условных Winamp или AIMP на какой-нибудь Windows это не было бы проблемой. Но мы живем в эпоху стриминговых музыкальных сервисов, у которых точно есть то, чем можно заполнить повисшую в воздухе тишину.

Почему бы после воспроизведения плейлиста или альбома не включать все ту же интеллектуальную радиосистему, которой так гордится Apple — подборку похожих треков, отобранных системой искусственного интеллекта и нейронными сетями.

У меня нет ответа, почему Apple этого до сих пор не сделала.

Это особенно выбешивает, когда напряженно работаешь несколько часов подряд, а Apple Music на iPhone или Mac доигрывает альбом и останавливается. Это же случается, когда у вас дома какая-нибудь вечеринка или вы куда-то далеко за рулем.

Нужно срочно прокачать поиск Apple Music

Поисковая система музыкального сервиса Apple — тема для докторской диссертации. Ее нужно переделывать целиком и полностью, и в 2018 году настолько глупый механизм пользователям нельзя даже просто показывать.

Что меня не устраивает:

Поиск не умеет искать по жанрам — их нужно открывать через отдельное меню, которое спрятано черт знает где.

Система требует чуть ли не 100%-го совпадения имени исполнителя или названия альбома — иначе ничего не найдет.

Поиск Apple Music не знаком с правилами транслитерации, поэтому имя артиста не на том языке просто проигнорирует.

Механизм разбит на два раздела: «Ваша Медиатека» и Apple Music — постоянно выбирать один из них для поиска напрягает. Лучше бы он сразу искал в первом, а потом переходил ко второму.

Конечно, еще было бы здорово, если бы Apple Music умел искать треки по фрагментам текста, но это я уже слишком многого хочу — вряд ли в ближайшее время сервис найдет «Где нас нет» от Oxxxymiron по словам «если спросят, то ты ничего не видел».

Где Apple потеряла нормальный поиск для Music — «Там, где нас нет».

Даешь Push-уведомления о новых альбомах!

Вот вам реальный пример из жизни — я безумно сильно люблю российских ребят Moonbeam, которые делают крутой микс из техно, транса, электроники и других танцевальных направлений.

Почему я постоянно захожу на их страничку в Apple Music и проверяю, не выпустили ли они что-то после сингла Gravity 2016 года? Неужели я не могу просто включить Push-уведомление, которое сообщит мне о новом альбоме?

Иногда кажется, что почти 100 тыс. сотрудников, которые работают на Apple только в США , занимаются лишь продажей новых iPhone, iPad, Apple Watch и даже MacBook. Для работы над сервисами просто рук не хватает.

Тем не менее, я сразу вспоминаю, что приоритетное направление для Apple сейчас — дополненная реальность. Вот уже ARKit 1,5, который научился различать вертикальные стены, вместе с iOS 11.3 вышел. Тут не до Push-уведомлений для Apple Music.

Ну же, откройте доступ к мировым чартам…

Если не ошибаюсь, в Deezer (поправьте, если не прав) можно выбирать страну для отображения общих чартов.

Натолкнулся на эту возможность буквально на днях, и у меня сразу возник вопрос — почему в Apple Music нельзя этого делать?! Не знаю, чем руководствуются в компании, но я уверен, что это ошибочная политика.

Например, сейчас российские топы музыкального сервиса разрывают Элджей, Feduk, Крид и компания. Не имею ничего против ни одного из них, но мне по вкусу другая музыка — я бы с большим удовольствием пользовался европейскими или американскими чартами.

Если уж на то пошло, прямо сейчас мне банально интересно, что слушают в Великобритании Испании , Франции и тех же Штатах. А еще было бы здорово узнать, неужели в Беларуси до сих пор не запретили «Минимал».

Нужно срочно что-то делать с Connect

А еще вместе с Apple Music компания запустила отличный социальный инструмент для связи с любимыми музыкальными исполнителями под названием Connect.

Он вроде Instagram, но с прицелом на музыку. По крайней мере, должен быть таким.

Если посмотреть даты последних записей популярных исполнителей, то можно просто обалдеть — у того же David Guetta больше года тому назад.

А все почему? Потому что неудобно пользоваться, далеко спрятано, нет уведомлений и так далее — причин масса. Хорошая идея, которая утонула в неграмотности специалистов по SMM (или где-то рядом) внутри Apple.

Конечно, можно было бы еще посетовать на отсутствие связи с сервисом Genius, в котором не только собраны слова популярных треков, но и объясняется смысл каждой музыкальной композиции. Тем не менее, это я уже слишком много хочу.