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Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллекту
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Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллекту 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллектуКак не старается Apple, возможности голосового ассистента Siri по-прежнему далеки от идеала. Помощница очень часто не понимает запросов пользователей и вместо внятных ответов выводит результаты поиска с абсолютно не релевантными результатами.
Компания решила поспособствовать развитию Siri за счет найма Джона Джаннандреа, занимавшего пост главы отдела поиска и искусственного интеллекта в Google.
По словам представителей Apple, Джаннандреа возглавит отдел машинной подготовки и поспособствует развитию искусственного интеллекта внутри компании.
Необходимость в квалифицированном главе целого подразделения у Apple возникла после критики, адресованной Siri. Большинство пользователей Mac, iPone, iPad, HomePod и Apple TV уверены, что голосовой помощник Apple по возможностям серьезно проигрывает решениям от Microsoft, Amazon и Google.
Вакансии, связанные с работой в сфере искусственного интеллекта, регулярно публикуются на сайте Apple. Похоже, руководство бренда делает все возможное, чтобы Siri наконец-то стала умнее. Увы, получается у компании это пока плохо.
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