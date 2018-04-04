Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллекту

Siri станет умнее благодаря Google и искусственному интеллектуКак не старается Apple , возможности голосового ассистента Siri по-прежнему далеки от идеала. Помощница очень часто не понимает запросов пользователей и вместо внятных ответов выводит результаты поиска с абсолютно не релевантными результатами.

Компания решила поспособствовать развитию Siri за счет найма Джона Джаннандреа, занимавшего пост главы отдела поиска и искусственного интеллекта в Google.

По словам представителей Apple, Джаннандреа возглавит отдел машинной подготовки и поспособствует развитию искусственного интеллекта внутри компании.

Необходимость в квалифицированном главе целого подразделения у Apple возникла после критики, адресованной Siri. Большинство пользователей Mac, iPone, iPad, HomePod и Apple TV уверены, что голосовой помощник Apple по возможностям серьезно проигрывает решениям от Microsoft Amazon и Google.

Вакансии, связанные с работой в сфере искусственного интеллекта, регулярно публикуются на сайте Apple. Похоже, руководство бренда делает все возможное, чтобы Siri наконец-то стала умнее. Увы, получается у компании это пока плохо.