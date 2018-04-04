Руководитель ИИ-разработок Google ушел в Apple работать над Siri 

Google потеряла одного из ключевых сотрудников — руководивший разработками в области интернет-поиска и искусственного интеллекта старший вице-президент компании Джон Джианнандреа перешел в Apple. Там он, сообщили в Купертино, займется стратегией в области машинного обучения и ИИ.
Джианнандреа при переходе сохранил свой высокий статус — он станет одним из 16 топ-менеджеров Apple, подчиненных непосредственно генеральному директору Тиму Куку. Как пишет The New York Times, для Apple приход ИИ-специалиста из Google — большая удача. В письме сотрудникам, которое оказалось в распоряжении издания, Кук написал, что выходец из Google поможет компании сделать цифровые устройства еще более умными и персонализированными.
Компания представила своего «умного помощника», Siri, первой среди IT-гигантов, однако в настоящее время «яблочный» ассистент заметно уступает в функциональности и «уме» Google Assistant и Amazon Alexa. Помочь Apple догнать конкурентов могут разработки в области машинного интеллекта, которые позволят повысить качество распознавания речи и улучшить «понимание» гаджетами отданных естественным языком команд.
∎Глава Google: искусственный интеллект важнее огня или электричествачитайте также
Джианнандреа, 53-летний уроженец Шотландии, пришел в Google в 2010-м году — он был техническим директором поглощенного поисковиком стартапа Metaweb. Metaweb разработала технологию построения «базы данных мировых знаний», которую интегрировали в поиск Google для отображения ответов на некоторые запросы (например, «население России» или «яблочный пирог») прямо над результатами поиска. За время работы Джианнандреа в Google исследования и разработки в области ИИ стали ключевыми для компании и используются теперь в массе продуктов — от собственно поиска и голосового помощника Google Assistant до ПО фотосъемки в смартфонах Google Pixel и специально разработанных «нейронных чипов».
Одной из причин, по которой ИИ-разработки Apple уступают конкурентам, является позиция компании в отношении пользовательских данных — в Купертино обращаются с ними гораздо щепетильнее. Это ставит компанию в невыгодное положение: для успешной тренировки алгоритмов ИИ нужны огромные массивы данных. В письме сотрудникам Кук особо подчеркнул, что «Джон [Джианнандреа] разделяет нашу приверженность к защите личных данных и продуманный подход».
∎Google создала полностью самообучаемый искусственный интеллектчитайте также
Google и Apple не первый раз «крадут» друг у друга выдающихся специалистов. В июне 2017-го из Apple в Google перешел Мана Галати, под чьим руководством ARM-процессоры разработки Apple стали самыми производительными мобильными чипами на рынке. В декабре поисковик переманил еще одного купертиновца, работавшего над процессорами, Джона Бруно.