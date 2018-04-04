Chrome тайно сканирует файлы пользователей 

Специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Google Chrome все время сканирует все папки компьютеров под управлением операционной системы Windows. Об этой функции раньше даже не подозревали. По всему миру пользователи начали отказываться от использования этого популярного браузера, потому что находка вызвала недовольство. Как сообщают специалисты, функция слежки заработала в 2017 году вместе с важным обновлением браузера — инструментом для сканирования компьютера Cleanup Tool, основанным на технологиях антивирусного сканирования.