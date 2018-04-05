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Госдума разрешила блокировать сайты с порочащей информацией
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Госдума разрешила блокировать сайты с порочащей информацией 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, сообщает "Интерфакс".
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами "Единой России". Согласно законопроекту, если ресурс, распространивший порочащую информацию, после требования суда не удалил ее, то судебный пристав-исполнитель принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.
На данный момент за размещение порочащей информации нарушителю выписывают штраф: 2,5 тысячи рублей для граждан и 50 тысяч рублей для юридических лиц.
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