Госдума разрешила блокировать сайты с порочащей информацией

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, сообщает "Интерфакс"

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами "Единой России" . Согласно законопроекту, если ресурс, распространивший порочащую информацию, после требования суда не удалил ее, то судебный пристав-исполнитель принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор в течение рабочего дня.

На данный момент за размещение порочащей информации нарушителю выписывают штраф: 2,5 тысячи рублей для граждан и 50 тысяч рублей для юридических лиц.