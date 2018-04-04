«Яндекс. Погода» представила карту пыльцы для аллергиков

Сервис «Яндекс. Погода» собирается запустить нового помощника, предназначенного для аллергиков, — речь идет о карте концентрации пыльцы в воздухе. Теперь пользователи Яндекса смогут принять меры по избеганию осадков и личных аллергенов заранее.

Беларусь, Карта отображает европейскую часть России Молдову , часть Украины Казахстана и прочих государств неподалеку (стран-соседей). На ней демонстрируется место, время и интенсивность цветения определенного растения. Всего сервис способен отследить пятнадцать наиболее распространенных растений-аллергенов. Прогноз загрязнения воздуха аллергенами будет предоставляться на неделю вперед.

Для того, чтобы сделать более точный прогноз, планируется использовать данные от компании Aerostate, учитывающие зависимость стадий цветения от температуры, а также воздействия ветра и осадков. Для полноты картины, сервис «Яндекс. Погода» будет отслеживать перемещение пыльцы из других регионов.