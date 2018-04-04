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Вышла первая бета-версия macOS 10.13.5 для разработчиков
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Вышла первая бета-версия macOS 10.13.5 для разработчиков 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
В ночь с 3 на 4 апреля компания Apple выпустила первую бета-версию macOS High Sierra 10.13.5. Пока установить обновление могут только пользователи, имеющие учетную запись разработчиков. Загрузка файла с апдейтом может быть произведена как через Mac App Store, так и через Центр разработчиков.
macOS High Sierra 10.13.5 является логическим продолжением обновления за номером 10.13.4, чей релиз состоялся в начале текущей недели. Несмотря на то что все нововведения апдейта, пока неизвестны, ожидается, что он будет содержать поддержку технологии AirPlay 2 и синхронизацию сообщений с облаком.
Предыдущее обновление привнесло поддержку внешних графических процессоров (eGPU), бизнес-чатов (для пользователей из Соединенных Штатов), новые «дымчатые» обои, которые прежде были доступны только владельцам новейшего iMac Pro, и ряд исправлений в системе безопасности ОС.
Обсудить обновление можно в нашем Telegram-чате.
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