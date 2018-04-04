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Mac-устройства получили поддержку внешних видеокарт
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Mac-устройства получили поддержку внешних видеокарт 

Gizmonews 47 минут назад
Фото: Gizmonews
Компания Apple рассказала о выпуске новой версии платформы macOS для Mac-устройств. С апдейтом 10.13.4 High Sierra в ней появится обновленный медиаплеер iTunes и браузер Safari, а также поддержка внешних видеокарт, которые подключаются к пользовательскому компьютеру при помощи интерфейса Thunderbolt 3.
Платформа macOS не является «дружелюбной» к играм, но те, кто занимается монтажом 4K-видео, сложной 3D-графикой и работой с VR-приложениями, оценят нововведение по достоинству, поскольку внешняя графика поможет существенно ускорить рабочий процесс. В списке остальных улучшений — поддержка бизнес-чатов в «Сообщениях», которые позволяют общаться с представителями брендов и совершать покупки, а также быстрое переключение на последнюю вкладку в Safari и исправление ошибок с выводом графики в ряде приложений на iMac Pro.
На сайте поддержки продукции Apple, новая версия macOS уже доступна для скачивания, а установить апдейт можно через магазин приложений Mac App Store.
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