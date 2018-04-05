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Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS High Sierra 10.13.5
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Apple выпустила первую публичную бета-версию macOS High Sierra 10.13.5 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Публичная бета-версия стала доступна спустя день закрытого тестирования разработчиками и через неделю после релиза macOS High Sierra 10.13.4 для публики.
Получить доступ к бета-тесту можно через сайт Apple Beta Software Program, зарегистрировавшись при помощи своего Apple ID, а зарегистрированные пользователи — через стандартный механизм обновления в Mac App Store.
macOS High Sierra 10.13.5 возвращает поддержку Сообщения в iCloud. Изначально она тестировалась в macOS High Sierra 10.13.4, но ее убрали ближе к релизу. Функция позволяет хранить сообщения из iMessages в облаке iCloud и синхронизировать их между устройствами, экономя доступное пространство.
Больше заметных изменений в macOS High Sierra 10.13.5 пока обнаружено не было. Можно лишь предположить, что это будет небольшое обновление, с акцентом на «подкапотные» изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.
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