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Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.5
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Apple выпустила первую бету macOS High Sierra 10.13.5 

Ferra.ru 26 минут назад
Фото: iguides.ru
Компания Apple выпустила первую бета-версию грядущего обновления macOS High Sierra 10.13.5, ориентированную на разработчиков и созданную для тестовых целей. Она вышла спустя неделю после релиза macOS High Sierra 10.13.4, принёсшей поддержку внешней графики и бизнес-чат Business Chat.
macOS High Sierra beta 10.13.5 доступна для загрузки из Apple Developer Center разработчиками и через механизм обновления Mac App Store при установленном соответствующем профиле.
Пока неясно, какие именно изменения предусмотрены в macOS High Sierra 10.13.5, поскольку Apple не раскрыла подробностей. Можно лишь предположить, что это будет не слишком большое обновление, с акцентом на «подкапотные» изменения, повышение стабильности, производительности, исправление ошибок и недочетов.
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