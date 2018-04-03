HTC анонсировала VR-комплект Vive Pro Starter Kit

Компания HTC объявила, что 5 апреля VR-шлем Vive Pro можно будет купить не только отдельно, но и в комплекте со всеми необходимыми аксессуарами. Набор Vive Pro Starter Kit включает в себя всё, что нужно для комфортной работы в виртуальной реальности, за исключением компьютера.

За 1099 долларов производитель предлагает комплект из Vive Pro, двух контроллеров и двух базовых станций. Учитывая, что каждый контроллер стоит 130 долларов, а базовая станция — 135 долларов, Vive Pro Starter Kit поможет сэкономить 230 долларов. Владельцы шлема Vive, которые купят Vive Pro, получат 100 долларов на покупку контента в магазине приложений виртуальной реальности Viveport.

Для работы с Vive Pro понадобится процессор Intel Core i5-4590 (или AMD FX-8350), 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта GeForce GTX 1060 (или Radeon RX 480), однако HTC рекомендует использовать более мощные компьютеры.